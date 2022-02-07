يارا وجرعة زائدة من الحب في “يا هوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “يا هوا” من كلمات وألحان طارق أبو جوده‎، توزيع عباس صباح، حيث تعتبر هذه الأغنية هي السادسة ليارا من ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد.

أغنية “يا هوا” رومانسية بإمتياز تحمل جرعة زائدة من الحب، وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، رائعة بدءاً من الكلام إلى اللحن والتوزيع إضافة إلى صوت يارا التي أدت الأغنية بإحساس واداء مُبهرين.

تنقلت يارا بين الكلام والحن الرائعين للفنان طارق أبو جوده الذي لامس الإبداع من جديد بهذا العمل الفني، أما التوزيع لعباس صباح الذي استطاع توظيف الآلات الموسيقة لتخدم الجمل اللحنية.

تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ تصدّر هاشتاغ “#يا_هوا” قائمة العبارات الأكثر رواجًا في لبنان والإمارات وعدد من البلدان العربية، وتلقت يارا الكثير من التعليقات على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.