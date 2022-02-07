سيف نبيل يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل.. “عالعالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر النجم العراقي سيف نبيل مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، إذ كشف عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي عن البرومو التشويقي الأوّل لعمله المصوّر الجديد، لأغنية تحمل اسم “عالعالم”.

وظهر سيف نبيل في برومو كليب “عالعالم” بلقطات رومانسية خاطفة، أشعلت حماس الجمهور لمشاهدة العمل المقرر طرحه بمناسبة عيد الحب يوم الأحد 13 فبراير الحالي.

أغنية “عالعالم” من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج أحمد المنجد.

يذكر أن سيف نبيل طرح منذ شهر تقريبًا أغنية “آه ياني”، وحقق العمل أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. والأغنية من كلمات وألحان سيف وتوزيع عمر صباغ، والكليب حمل توقيع المخرج دان حداد.

من جهة أخرى، تصدّر سيف نبيل قائمة الفنانين الأعلى مشاهدة على موقع “تيك توك، إذ تخطى هاشتاغ اسم “#سيف_نبيل” باللغة العربية حاجز 1.2 مليار استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون عبر الموقع الشهير.