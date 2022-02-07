شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند: نادم لعدم استشارتى أندرو جارفيلد قبل لعبى شخصية سبايدر مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب توم هولاند عن ندمه على عدم استشارته لـ ممثل سبايدرمان الأسبق أندرو جارفيلد قبل موافقته على الدور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ظهر هولاند لأول بـ شخصية سبايدر مان في فيلم Captain America: Civil War عام 2015 ولعب منذ ذلك الحين الشخصية في خمسة أفلام، وفى آخر حواراته عن الشصخية في الفيلم الجديد Spider-Man: No Way Home ، أوضح هولاند أسفه على الموقف.

حيث صرح هولاند قائلاً: "هناك شيء يمكنني أن أقوله الآن بصوت واضح، وهو أننى اشعر بالندم لأننى لم أقوم بـ استشارة جارفيلد عند عرض شخصية سبايدر مان للعبها، وتمنيت لو أمكننى أن اعوضه عن المر واعتقد أن مشاركتنا في فيلم Spider-Man No Way Home كانت فرضة عظيمة لذلك".

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.

حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes وذلك منذ طرحه.