شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقي الأول للموسم الأخير من مسلسل Better Call Saul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات Better Call Saul، عن الإعلان التشويقي الأول للموسم المقبل والأخير من السلسلة الشهيرة، حيث نشرت عدة ثوان من الحلقات المنتظر عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، لتشعل حماس جمهور السلسلة قبل طرحها.

وسبق أن حصل الموسم الأخير من مسلسل، على تقييم كامل، 100%، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك وفقا لـ20 مراجعة للمسلسل، يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وبدء عرضه على شاشات الليفزيون، بشبكة AMC، بداية من يوم 23 فبراير 2020.

مسلسل Better Call Saulهو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.