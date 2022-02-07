شكرا لقرائتكم خبر عن ببالونة سوداء.. زوجة أحمد سعد تفاجئه بمعرفة نوع مولودهما المنتظر "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه وجمهوره بلحظة معرفته بنوعيه مولوده المنتظر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يقف بجوار زوجته داخل أحد البالونات الطائرة ويمسك في يده بالون باللون الأسود ليفجرها ويخرج منها اللون البينك الذي يدل على ان المولود طفلة، وكتب سعد على الفيديو "الحمد لله الذي رزقني ما أحب بنت الحمد لله".

وحل مؤخرا الفنان أحمد سعد، ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وروى سعد موقفا له في بدايته مع أصالة نصرى، قائلا: "كنت في بداية حياتى، ومكنتش معروف وهى بتعاملنى معاملة المشهور عشان صوتى، وكان عندها برنامج بيتعرض في لبنان وجابتنى وطلعت معاها وكنت مستغرب الأجواء".

وتابع أحمد سعد: "وكان في نجمة كبير جدا وتاريخ كبير في الغناء وكان لها اغنية هنغنيها إحنا التلاتة بس كانت الأغنية لايقة على طبقة صوتى أكتر، فقالت هذه النجمة الكبيرة لها لا لا يا اصالة احنا كأننا احنا اللى معاه بلاش الأغنية دى ولكن أصالة فضلت مصممة على انى أغنيها وفضلت واقفة معايا".



احمد سعد وزوجته يعلنان نوع مولدهم



احمد سعد وزوجته

ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر هشام الجخ في أغنية جديدة تحمل اسم "أنا قادر" والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من ألحان أحمد سعد ومن كلمات هشام الجخ وهو أول تعاون يجمع الثنائى.