شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام جنازة المهندس أبو بكر خيرت، شقيق الموسيقار عمر خيرت، غدا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتشييع جثمانه لمثواه الأخير واقتصار العزاء على صلاة الجنازة.





وكتبت زينب خيرت ابنة الراحل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدى المهندس أبو بكر خيرت علي خيرت، صلاة الجنازة غدا الثلاثاء 8 فبراير بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة، نسألكم الفاتحة والدعاء".

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، المهندس أبو بكر خيرت على خيرت الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وقررت إدارة الأوبرا تأجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت اللذين كان من المقرر إقامتهما يومى الخميس والجمعة 10، فبراير إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله: "مين ما يحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والتي أحبها جمهوره.