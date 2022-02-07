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لبلبة وطارق الشيخ وساموزين يقدمون واجب العزاء في والدة محسن جابر

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القاهرة - سامية سيد - حرص كل من المطرب طارق الشيخ وساموزين ولبلبة وإيهاب توفيق ومحمد ثروت، والملحن محمد رحيم على تقديم واجب العزاء في والدة المنتج محسن جابر، المقام بمسجد الشرطة بأكتوبر، والتي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي.

ودعا مؤخرا المنتج محسن جابر، الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرا لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخراً، وقال جابر، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "ونحن على أبواب عام جديد أدعو من الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته: "لأن مصر هى بلد الإبداع ولم توقف في يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقة أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة للجميع".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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