شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بتولى محسن منصور إدارة المسرح الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولى الفنان محسن منصور إدارة المسرح الحديث، التابع للبيت الفني للمسرح والذي يرئسه الفنان إسماعيل مختار، خلفًا للفنان خالد النجدي والذي تولي إدارة المسرح في فبراير 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن منصور مسلسل "أنا وهى"، مع هنا الزاهد وأحمد حاتم، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

كما شارك محسن منصور في مسلسل "القاتل الذى أحبنى" تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهر رمزى، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.