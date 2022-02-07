شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد شركة Warner Bros بسبب فيلم The Matrix الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير جديدة عن أن شركة Village Roadshow، قررت مقاضاة شركة Warner Bros، بسبب فيلم The Matrix Resurrections، الذى حصل على إيرادات ضعيفة للغاية في السباق السينمائي بالرغم من التوقعات الضخمة التي كانت تنتظر الفيلم.

وادعت شركة Village Roadshow في الدعوى القضائية، أن شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، ساهمت في الإيرادات الضعيفة بسبب طرحها للفيلم عبر منصة HBO التليفزيونية ما عزف الكثير من المشاهدين عن دخول صالات السينما لمشاهدة الفيلم.

شركة Village Roadshow لديها ترتيب تمويل مشترك طويل الأمد مع الاستوديو، والذي تضمن أفلامًا مثل ثلاثية "Matrix" و"Joker" وسلسلة "Oceans"، وتزعم الدعوى أن شركة Warner Bros لم تتشاور معها أو تخطر بها قبل اختيار وضع "The Matrix Resurrections" عبر منصة HBO Max.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس، وجوناثان جروف، ونيل. باتريك هاريس.

وبالرغم من مرور حوالي 19 عامًا على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر الجاري.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.