شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات سلبية مبكرة لفيلم Death on the Nile قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي فيلم الأكشن والخيال المنتظر Death on the Nile، على تقييمات سلبية مبكرة قبل عرضه يوم 11 فبراير الجاري في دور العرض السينمائي، ونجح الفيلم في الحصول على نسبة 85% من قبل النقاد السينمائيين الذين قرروا مشاهدة العمل.



Death on the Nile

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

وكانت كشفت الشركة المنتجة لفيلم Death on the Nile، الملامح الأولى للعمل السينمائي، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة 20th Century Studios، عبر موقع تويتر، عن التريلر الأولي للفيلم الجديد المستوحى من رواية الكاتبة أجاثا كريستي.