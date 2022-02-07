بطريقة مختلفة.. أحمد سعد يعلن عن جنس مولوده الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد سعد عن انتظاره لمولود جديد، من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونشر سعد مقطع فيديو يجمعهما، خلال تواجدهما في "منطاد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله الذي رزقني ما أحب، بنت الحمد لله"، وقامت علياء بتقبيل زوجها.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني 21 أغسطس 2021.

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتحقيق أغنية "سايرينا يا دنيا"، من فيلم "من أجل زيكو" مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ أيام.

وطرح الفنان أحمد سعد، نوفمبر الماضي، أغنية "هيفوت عليك" من مسلسل "أيام" 2021، وذلك عبر قناته على موقع "يوتيوب".

أغنية مسلسل أيام "هيفوت عليك" من كلمات فاروق الشامي، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح، ميكس وماستر هاني محروس.