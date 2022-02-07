بالصور- محمد رحيم ولبلبة وأيمن بهجت قمر يقدمون العزاء لمحسن جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجد في عزاء والدة المنتج محسن جابر، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين 7 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الملحن محمد رحيم، والفنانة لبلبة والسيناريست والشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر.

كما شهد العزاء حضور المطرب الكبير محمد ثروت، الفنان طارق الشيخ، الفنان سامو زين، الإعلامي ممدوح موسى، الفنان خالد تاج الدين، الفنان أشرف زكي، الفنان عاطف عوض.

كان المنتج محسن جابر، أعلن صباح الجمعة 4 فبراير، وفاة والدته الحاجة قدرية السيد علي الجزار، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

وأضاف: "ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة "مزيكا"، وكانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات، وتعاون مع نجوم كبار، بينهم محمد عبده، عمرو دياب، نوال الزغبي، سميرة سعيد.

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