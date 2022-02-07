محمد الشرنوبي لـ"الخليج 365": فكرة "11:11" صعبة التنفيذ وأحب التحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرنوبي إن فكرة "11:11" شجعته على الموافقة والاشتراك به، كذلك فريق العمل الذي يضمه الفيلم حمسه للمشاركة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فكرة الفيلم صعبة، والنظرية نفسها صعبة وتنفيذها كذلك يحتاج تحديا كبيرا لكل المشاركين في الفيلم، وأنا أحب التحدي، إلى جانب إعجابي بالدور، زين شخصية مختلفة لم أقدمها من قبل، وسعيد أنني أقدم شيئا مختلفا عني وسط دراما جيدة جدا".

وبسؤاله هل يحكم على الشخصية التي يقدمها وأفعال الشخصيات المحيطة به ضمن الأحداث، وكيف رأي تصرف شخصية زين وهند –الدور الذي تلعبه الفنانة هند عبدالحليم-، أشار إلى أن كل الشخصيات عندها حق، وإذا استمعتِ لرأي هند أو زين ستقتنعين بوجهة نظر كل منهما، متابعا "الفيلم لا يطرح فكرة أن أحدهما شرير والآخر طيب، كل الناس لديها وجهات نظر مختلفة".

فيلم 11:11 تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، معتز هشام، نور إيهاب.

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