محمد ثروت وطارق الشيخ وسامو زين في عزاء والدة محسن جابر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم وصناع الأغنية على تقديم واجب العزاء في والدة المنتج الكبير محسن جابر، والمُقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويشهد العزاء حضور الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان سامو زين، الفنان طارق الشيخ، الشاعر خالد تاج الدين، كما حضر الفنان أشرف زكي، الفنانة لبلبة، مصمم الاستعراضات عاطف عوض.

كان المنتج محسن جابر، أعلن صباح الجمعة، وفاة والدته الحاجة قدرية السيد علي الجزار، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

وأضاف: "ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة "مزيكا"، وكانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات، وتعاون مع نجوم كبار، بينهم محمد عبده، عمرو دياب، نوال الزغبي، سميرة سعيد.

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