إيرادات الأحد.. "من أجل زيكو" يعود للصدارة و"حامل اللقب" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "لعبة شيطان"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 6 فبراير إيرادا بلغ 661 ألفا و755 جنيها، موزعة على النحو التالي..

من أجل زيكو

احتل فيلم "من أجل زيكو" صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققًا 196 ألفًا و530 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الجريمة

جاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة"، وحقق 176 ألفًا و42 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

حامل اللقب

وذهب المركز الثالث لفيلم "حامل اللقب" بعد تحقيقه 159 ألفًا و264 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

تماسيح النيل

حصل على المركز الرابع فيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 61 ألفًا و592 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 46 ألفًا و344 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 13 ألفًا و120 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز السابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 8 آلاف و242 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

لعبة شيطان

وفاز فيلم "لعبة شيطان" بالمركز الثامن، محققًا 621 جنيها.

"لعبة شيطان" تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.