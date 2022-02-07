في ذكرى وفاة محسن سرحان.. لهذا السبب انفصلت سميحة أيوب عنه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محسن سرحان الـ29، إذ أنه رحل في 1993.

الفنان محسن سرحان مواليد مدينة بورسعيد، وبعد تخرجه من الجامعة انتقل إلى القاهرة وعمل بوزارة الزراعة عام 1939.

وتزوج الفنان الراحل محسن سرحان من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وتحدثت الفنانة سميحة أيوب عن فترة زواجها من الراحل محسن سرحان، وقالت: "جوازتي من محسن سرحان كنت مراهقة وعيلة صغيرة وكان حب مراهقين يعني وشافني لما كنت بشتغل أخته الصغيرة في دور في فيلم اسمه المتشردة".

وأضافت سميحة، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "On": "جوازنا مكملش لأن ساعات الأبواب بتبقى مقفولة والطبائع بتتغير وأنا كنت عيلة صغيرة وهو راجل ناضج وكان نجم كبير أوي، وزي ما بيحصل في أي بيت وخلفت منه ولد".

وتابعت: "اللي تركه محسن سرحان أني كرهت الرجالة كلها، لأن الضغط الزائد عن اللزوم ويقفل عليكي الباب بالمفتاح ومتقعديش مع أمك ولا أخواتك فهو كان صعب الله يرحمه".

وشارك الراحل محسن سرحان في حوالي ما يقرب من 170 عملًا بين السينما والتليفزيون.

ومن أشهر أعمال محسن سرحان السينمائية: "شاطئ الغرام، قسمة ونصيب، أشكي لمين، حبيبتي سوسو، ابن حلال، غضب الوالدين، كأس العذاب، بنت الشاطئ، أنا ذنبي إيه، اللقاء الأخير، سمارة، توحة".

كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية منها: مفتش المباحث، عروس اليمامة، محمد رسول الله، سيداتي آنساتي، طائر البحر، الفراشة، الأصيل، النمس، لا شيء يهم، القرين، بعد الضياع".

ورحل الفنان محسن سرحان عن عالمنا في 7 فبراير 1993.