أشرف زكي وعاطف عوض في عزاء والدة المنتج محسن جابر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبل المنتج محسن جابر العزاء في والدته بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الاثنين 7 فبراير، والتي توفيت صباح الجمعة وشُيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة.

ويشهد العزاء حضور عدد من الفنانين، بينهم: لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعاطف عوض مصمم الاستعراضات.

كان المنتج محسن جابر، أعلن صباح الجمعة، وفاة والدته الحاجة قدرية السيد علي الجزار، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

وأضاف: "ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة "مزيكا"، وكانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات، وتعاون مع نجوم كبار، بينهم محمد عبده، عمرو دياب، نوال الزغبي، سميرة سعيد.

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