يوسف الشريف يعلق على تغريدة مزورة منسوبة له بعد فوز السنغال: أرجو الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان يوسف الشريف صحة التغريدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنسب له تصريحات يطلب فيها من جمهوره ألا يسبوا دولة السنغال التي فاز منتخبها على المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "في ناس معندهاش ضمير بتضرب تويتات باسمي عالفوتوشوب، وناس معندهاش ضمير بتنشرها بدون ما تتأكد من صحتها، أنا الأكونت بتاعي اهه مش صعب خالص انك تتأكد من صحة التويتة، أرجو الحذر".

كانت التويتة المزورة، قد جاء فيها "تنبيه لا تعادون السنغال ولا تسبوها من أجل كرة القدم مهما كانت النتيجة، السنغال دولة مسلمة وشعبها محب للقرآن والعربية، ونسبة المسلمين فيها تتجاوز 93% وإن للمسلم علينا حقا –مهما كان جنسه أو لونه- لا تهدره منافسة كروية".

جدير بالذكر أن بالبحث في صفحة يوسف، وجدنا تغريدة يساند فيها المنتخب المصري بعد خسارتهم، وكتب "فخورين بيكم، كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر"، وجاءت التغريدة السابقة على منشور المساندة، في 5 فبراير وفيها نعى الطفل المغربي ريان الذي رحل بعد سقوطه في بئر، وشغل الرأي العام في البلدان العربية.

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