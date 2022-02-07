شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز تعرف" مفاجأة مروة ناجى لزوجها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت المطربة مروة ناجي زوجها في عيد الحب الذي يتزامن مع عيد زواجهما الثالث بأغنية جديدة صورتها في سرية تامة وتحمل عنوان "عايز تعرف" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، والتى قررت طرحها تزامنًا مع عيد الحب لتكون الأغنية هدية كل عاشق لمحبوبته لما تحمله كلماتها من رومانسية وعشق.

آخر حفلات المطربة مروة ناجي كانت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت ثلاث حفلات غنت فيها باقة من أجمل أغانيها وأشاد الجمهور السعودي بصوتها وأدائها الصادق.

أما آخر أعمالها فكانت كليب بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج محمد عواد.

مروة ناجى من مطربات الأوبرا، التي تربت علي الطرب الأصيل وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة ، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما قدمت بطولة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح البالون وفي الإسكندرية.