شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع ياسمين رئيس ودينا الشربيني قبل انطلاق عرض "أحفاد ريا وسكينة" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج أحمد خالد موسى، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالنجمة دينا الشربيني والنجمة ياسمين رئيس على خشبة المسرح بالرياض، وذلك أثناء التجهيز لعرض "أحفاد ريا وسكينة" والذي يعرض بموسم الرياض ومن المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير.

عرض أحفاد ريا وسكينة بطولة كل من دينا الشربيني في دور (لوسي)، وياسمين رئيس في دور (بوسي)، وبيومي فؤاد فى دور (حشمت)، محمد أسامة في دور (حازم)، ومصطفي البنا في دور (سعفان مصلحي)، وبدرية طلبة في دور (أم عبده)، وأحمد كشك في دور (حميد)، وعلاء زينهم في دور (حامد العريان)، إسلام عبد الشفيع في دور (سكران)، وأحنا بسيم في دور (وليد).

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي، حول ثلاث فتيات من عائلة كبيرة، يتوفي والدهم ليتفاجأوا أن عمهم يخبرهم أن والدهم قد باع لهم كل أملاكه وأن القصر الذين يقيمون به أصبح ملكه فيحاول الفتيات اللجوء للرجال المخطوبون لهم ولكن يخيبوا ظنهم ويتركوهم عندما يعلموا انهم أصبحوا فقراء.

يخبرهم محامي العائلة أنهم قد ورثوا قصرًا أخر مهجورًا فيذهبون له ويقرروا أن يقيمون بدلا منه فندق كبير وبالفعل يتم ذلك ويأتي خطيب أحد البنات لقضاء شهر العسل في الفندق وتحدث مشاجرة بينهم تنتهي بقتله فيقررون الثلاث بنات أن يخفوا الجثة في بدروم الفندق ، ومن هنا يقررون الإنتقام من كل الرجال علي نهج ريا وسكينة ويطلقون علي أنفسهم اسم أحفاد ريا وسكينة ، العرض تأليف أحمد شاكر ومصطفي حسني، إشراف فني هادي الباجوري ، منتج منفذ أحمد خالد موسي، ريمون رمسيس واخراج سامح بسيوني.



