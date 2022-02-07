شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير "عالم تانى" على الصحراوى بمشاهد تجمع فراس سعيد ونبيل نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أبطال مسلسل "عالم تانى" تصوير مشاهد العمل داخل إحدى الفيلات على أول طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمشاهد تجمع بين الفنانين نبيل نور الدين وفراس سعيد والفنانة صوفية، حسبما أكد مؤلف العمل إسلام يوسف لـ"الخليج 365"، موضحًا أن هذا الديكور عبارة عن فيلا نبيل نور الدين الذى يظهر بدور رجل أعمال خلال أحداث المسلسل، واستمر التصوير فيها على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين، وبدءًا من غدٍ الثلاثاء ينتقل مخرج العمل عبد العزيز حشاد إلى موقع تصوير أخر.

مسلسل "عالم تانى" بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، نبيل نور الدين، مصطفى حشيش، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

وكان المؤلف إسلام محمود يوسف قد كشف لـ"الخليج 365"، أن مسلسل "عالم تانى" يتناول قصة مختلفة وجديدة على الدراما المصرية وسيكون مفاجأة للمشاهدين، كما عبر عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج عبد العزيز حشاد حيث سبق وتعاونا من قبل فى مسلسل "الصقر شاهين" بطولة النجم تيم حسن.