بعد نجاحها في موسم الرياض.. “كازانوفا” في مصر بموسم عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قَرّرت الشركة المنتجة لمسرحية “كازانوفا” استمراراً لنجاحها مع بدء عرضها موسم الرياض أن يتم استغلال هذا النجاح ويتم عرضها قريباً بموسم عيد الفطر ولكن في مصر.

وجاء قرار صناع مسرحية «كازانوفا» عرض المسرحية بمصر، بعدما لمسوا مدى النجاح للثنائي الفني حسن الرداد وعمرو يوسف، بالإضافة لتفاعل الجمهور السعودي الذي أسعده هذا العرض المسرحي، ليتم امتداد عرضها في مصر خلال عيد الفطر المقبل، لتكون أولى المسرحيات التي سيتم عرضها في مصر بعد عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديداً في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أغنية «دنجوان» بصوت الفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد والليثي ويارا، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل.

يشار إلى أنّ النجمين حَسن الرّداد وعمرو يوسف تُعَدّ مَسرحية كازانوفا هو ثاني تَعاون لهما بعدما اجتمعا من قبل في بدايتهما سَوِيّاً في مسلسل “الدالي” مع النجم الكبير نور الشريف، حيث يَتَكَرّر اللقاء مَرّة ثانية بعد 16 عاماً من الغياب، حيث تَجمعهما مَعاً هذه المرة خشبة المسرح.

مسرحية “كازانوفا” من بطولة عمرو يوسف، وحسن الرداد، ونسرين طافش، وساندي علي، وسعد الصغير، وهالة فاخر، وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجي، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.