هل تتزوج جنيفير لوبيز قريباً؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرت النجمة العالمية جنيفير لوبيز مقابلة عبر برنامج “إن بي سي اليوم” قبل أيام من طرح فيلمها الكوميدي الرومانسي “Marry Me” في 11 فبراير/ شباط، تحدثت خلالها عن استعدادها للزواج من حبيبها القديم الجديد بن أفليك.

وأشارت النجمة إلى أنها تعيش قصة رومنسية مميزة حالياً على الرغم من أنها تزوجت عدة مرات من قبل، وأن السعادة التي تعيشها اليوم لم تعرفها سابقاً أبداً.

وبعد عرض تصريحات جنيفير لوبيز اعتبر البعض أن النجمة تستعد حقاً للزواج وهي تعطي تلميحات لذلك، فيما اعتبر آخرون أن ذلك مجرد تسويق لفيلمها الجديد Marry Me وأن علاقتها ببن أفليك لم تصل بعد إلى تلك المرحلة.

وتظهر جنيفر لوبيز في فيلمها الجديد أمام النجم العالمي مالوما والممثل الشهير أوين ويلسون، الذي يحمل لافتة تقول: “تزوجيني؟”، وينتهي الأمر مع الثنائي في تلك العلاقة بالزواج خلال أحداث الفيلم.