بالصور – شهد برمدا تحتفل بزواجها من لاعب كرة القدم أحمد الصالح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفلت الفنانة السوريّة شهد برمدا بزواجها من لاعب كرة القدم في المنتخب السوري أحمد الصالح، وذلك في حفل زفاف ضخم حضره الأهل والأصدقاء في العاصمة السوريّة دمشق.

وأحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفل الزفاف، بالإضافة الى شقيق العروس الفنان الشاب عبود برمدا، وكان لافتاً أن الفنانة شهد برمدا قد غنّت لزوجها أغنية “أنا بعشقك” أيضاً.

وعلى الصعيد الفني كانت شهد قد أطلقت أغنية “ياكايدهم” المخصصة للأطفال المصابين بمرض السرطان كما أحيت العديد من الحفلات خلال الصيف الفائت.