شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر يتلقى واجب العزاء فى والدته.. وأشرف زكى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على عزاء والدة المنتج الموسيقى محسن جابر، والذي يقام بمسجد الشرطة بأكتوبر.

ودعا المنتج محسن جابر، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤخرًا لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخراً، وقال جابر، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"،"ونحن على أبواب عام جديد أدعو من الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته، "لأن مصر هى بلد الإبداع ولم توقف في يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقة أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة للجميع".



