شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يرزق بمولود ويطلق عليه اسم "ريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق المطرب الفلسطيني محمد عساف، بمولود حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".





وأضاف المطرب محمد عساف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين".

وأحيا المطرب الفلسطيني محمد عساف، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية برأس السنة، وشاركه في إحدى الحفلات المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.