شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوصات مع داكوتا جونسون لبطولة فيلم Madame Webb من إنتاج سونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الممثلة داكوتا جونسون فى مفاوضات مع صناع فيلم Madame Webb الذى ينتمى لعالم مارفل السينمائى، وتقف على إنتاجه شركة سونى، من أجل تقديم دور البطولة فى العمل وتحديداً شخصية "مدام ويب" وذلك وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"،

وتعد شخصية مدام ويب في كاريكاتير عالم مارفل، هي امرأة عجوز مصابة بحالة تسمى الوهن العضلي الشديد، ما يجبرها على البقاء على اتصال بنظام دعم الحياة الذي يشبه شبكة العنكبوت.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم تقاتل مدام ويب أبدًا أي أشرار في القصص الأصلية، وهذا هو السبب في أن المصادر تقول إن الفيلم يمكن أن يتحول إلى قصة أخرى.

فيلم Madame Web من المقرر أن تخرجه المخرجة إس جاي كلاركسون بالمشاركة مع المؤلفان مات سازاما وبورك شاربلس اللذان سيكتبان السيناريو، ولم يتحدد أي أبطال أخرين في السلسلة إلى الآن.

كما صرحت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون بأن المخرج ألفريد هيتشكوك "أرهب" جدتها الممثلة تيبي هيدرين و"دمر حياتها المهنية"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وعملت هيدرين مع المخرج في أوائل الستينيات من القرن الماضي في فيلم The Birds and Marnie، وأدعت في مذكراتها التي طرحت عام 2016، أن هيتشكوك اعتدى عليها جنسيًا عدة مرات.

وأعلنت جونسون عن الأمر أثناء أحد حواراتها التي أجرتها مؤخرًا، حيث سُئلت جونسون عما إذا كانت هيدرين شجعتها على دخول نفس المهنة، وصرحت الممثلة: "كانت مشجعة، وكانت دائمًا صادقة وحازمة حول موضوع الدفاع عن النفس، لأنه ما دمر حياتها المهنية كان رفضها إقامة علاقة مع هيتشكوك".

وتابعت جونسون حديثها قائلة: "من غير المقبول تمامًا للأشخاص في موقع القوة أن يمارسوا تلك القوة على شخص في وضع أضعف، بغض النظر عن المهنة التي يعملون بها، خاصة أنه من الصعب التحدث عنها لأنها جدتي، لا يمكنك التخيل أحساس أنه يوجد شخص ما يحاول استغلال جدتك".