شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: النقابة ستتولى حالة مخرج بوجى وطمطم وتوفير ما يحتاجه لرعايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الدكتور أشرف زكى متمثلاً في نقابة المهن التمثيلية، في الأزمة الصحية التي يمر بها المخرج باسم محمود رحمى، مخرج آخر حلقات مسلسل الكرتون الشهير "بوجى وطمطم"، معلنا بأن النقابة ستتولى الأمر وتوفير ما يلزم.

وقال الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية في تصريحه لـ ”الخليج 365”: "النقابة ستتولى الموضوع تقديرًا له ولمكانته ومكانة والده المخرج محمود رحمى، وقمت بتكليف منير مكرم عضو مجلس إدارة النقابة بالذهاب لمنزله وتم الاتصال بوزارة الصحة للتنسيق ومتابعة الحالة وتوفير ما يحتاجه لرعايته.

والمخرج باسم رحمي مصمم جرفيك وأخرج بعيدًا عن والده الجزء الأخير من بوجي وطمطم الذي عرض في 2009، وعن المخرج الراحل محمود رحمي هو مخرج ومصمم عرائس دُمي ولد في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها بدرجة امتياز مما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري، وتخصص من بعدها في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج (توتة وسمسم)، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه لشخصية بقلظ التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم، أما اهم نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكان من خلال إطلاقه لشخصيتي (بوجي وطمطم) في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري. توفى في عام 2001.