اعرف توقيت عرض أولى ملامح مسلسل Lord of the Rings

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة أمازون، عن أن المقطع الدعائي الأول للمسلسل التليفزيوني The Lord of the Rings: The Rings of Power، سيكون يوم الأحد المقبل وبالتحديد في Super Bowl Sunday.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن سيضم الملامح الأولي للمسلسل المنتظر الكثير من المفاجآت واللقطات الجديدة، قبل عرض المسلسل في سبتمبر المقبل عبر Prime Video.

أنفقت منصة Amazon ما يقرب من 465 مليون دولار في الموسم الأول وحده، بالإضافة إلى مبلغ 250 مليون دولار، حقوق المسلسل من المؤلف JRR ملكية تولكين. وسيسرد العرض تفاصيل جديدة قبل آلاف السنين من أحداث ثلاثية كتاب تولكين "سيد الخواتم"، في العصر الثاني للأرض الوسطى.



Lord of the Rings

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.