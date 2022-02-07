شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: حصولى على جنسية دول الكاريبى لا تعنى تنازلى عن المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الغناء العربي هاني شاكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن كواليس تقدمه للحصول على جنسية وجواز دول الكاريبي، مؤكدًا أنها للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وأشار هاني شاكر إلى أنه مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ علي التفكير فيه من الأساس.

وكان شارك أمير الغناء العربي هاني شاكر فى حفل توزيع حفل جوائز ‏JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدم كاظم الساهر أغنية "أحبينى".

وأحيا النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.