شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم هانى رمزى من "عمر المحتار" إلى "شقاوة أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم هانى رمزى على الاسم النهائى لفيلمه الجديد وهو "شقاوة أونلاين" بعد أن كان يحمل اسم "عمر المحتار" والذى أثار جدلاً كبيرًا، حيث يعقد هانى رمزى جلسات عمل مع صناع الفيلم لاختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا للبدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، ويناقش الفيلم عالم الدخل فى السوشيال ميديا والأسماء الوهمية فيها.

ويعرض للفنان هاني رمزي حاليا مسلسل "القاتل الذى أحبنى" وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته بجانب هاني رمزي كل من سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن هانى رمزى ظهر مؤخرًا كضيف فى برنامج أمير كرارة سهرانين المذاع على قناة on، وأكد أنه يتمنى تقديم جزء ثانى من فيلم "غبى منه فيه"، وقال: "نفسى أقدم الجزء الثانى بس مستنى سيناريو كويس، لكن المهمة صعبة بعد رحيل حسن حسنى وطلعت زكريا"، وعن تحضيره للشخصية أوضح هانى رمزى: "الشخصية خدتها من "سايس"، كان بتحصل حوادث بسببه كل يوم".

وخلال الحلقة قال هانى رمزى: أنا من مواليد الإسكندرية، بعدها سافرت الأسرة إلى المنيا وعشنا هناك فى بنى مزار، والدتى كانت فنانة تشكيلية، وأنا بحب أرسم زيها".

وأجاب هانى رمزى على سؤال وجهه مقدم البرنامج الفنان أمير كرارة: "متى تقرر اعتزال الفن"، فأجاب: "لو عطائى قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسى، هيبقى قرار مش بإيدى".

وعن سبب حبه فى التمثيل كشف أنه شاهد طفلا صغيرا فى مسرحية "شاهد مشافش حاجة" وكان سبب حبه فى التمثيل"، مضيفا: "نفسى أرجع صغير تانى، وأعيش من غير هموم".