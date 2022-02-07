محمد عساف يُطلق اسم ريان على مولوده الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، عن استقباله لمولوده الأول، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنه استقبله قبل أيام.

وبدأ عساف منشوره بالآية القرآنية الكريمة: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا"، وتابع "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركًا على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام، قبل عدة أيام رزقني الله بمولود".

وأشار عساف إلى أنه اختار أن يُطلق على طفله اسم ريان، داعيا الله أن ينفعه وزوجته به ويجعله من البارين.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال عساف أغنية "أنا العاشق"، والتي طرحها على موقع "يوتيوب" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات هالة علي، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، هندسة صوت ومكس وماستر ياسر أنور، إخراج نيكولا طبال.