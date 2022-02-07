محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان عزاء المخرج أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نقابة المهن السينمائية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "نقابة المهن السنيمائية تنعى المخرج أحمد يحيى، العزاء يوم الجمعة الموافق 11 فبراير بمسجد الحامدية الشاذلية، المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

المخرج الكبير أحمد يحيى قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المهمة، لعل أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، حكمت المحكمة" وغيرها.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "رحلة مشبوهة" الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: محمود عبدالعزيز، وفاء عامر.

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