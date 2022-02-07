عن بطولة الأمم الأفريقية محمد نجاتي لـ"الخليج 365": "إحنا كسبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت أمس الأحد 6 فبراير بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمباراة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، فاز فيها الأخير بركلات الترجيح.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الفنان محمد نجاتي: "إحنا كسبنا لأننا حصلنا على المركز الثاني"، موجها رسالته للمنتخب: "مبروك فزت بالمركز الثاني، حاجة مبسوطين عليها وسعداء بيها، وكنت متماسك للحظة الأخيرة، لكنها أخطاء فردية وقع فيها بعض اللاعبين".

وتابع: "أضاع مانيه ضربة جزاء، يعني نجوم العالم بيضيعوا ضربات جزاء، ففي الحقيقة إحنا كسبنا، أما المركز الأول أو الثاني فهي قسمة ونصيب، أنتوا فرحتونا، ووقفتوا لأخر لحظة، وكان طريقكم صعب ومجهد أكثر.. مبروك وحظ سعيد".

وعلى الصعيد الفني، يواصل محمد نجاتي تصوير مسلسله الجديد "فيلا 101"، ويشاركه البطولة: هاجر الشرنوبي، منة عرفة، وفاء قمري.

كما يستعد نجاتي، لخوض السباق الرمضاني، بمسلسل "مزاد الشر"، ويشاركه البطولة: الفنانة هالة فاخر، والفنان كمال أبو رية.