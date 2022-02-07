آخر تطورات حالة ليلى طاهر الصحية بعد خضوعها لعملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة عزة لبيب زوجة ابن الفنانة الكبيرة ليلى طاهر أن حالة الأخيرة الصحية تحسنت الأيام الأخيرة، وذلك بعد نقلها للمستشفى وخضوعها لعملية.

وقالت عزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالتها الصحية أفضل، إن شاء الله يوم الأربعاء هتكون في البيت، بعد أن أجرت عملية، وأكد الأطباء تحسنها".

كانت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر سقطت في حمام منزلها يوم الأحد، الأمر الذي تسبب في تعرضها لكسر في رجلها، ودخلت المستشفى واحتاجت تدخل وإجراء عملية.

ليلى طاهر نجمة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والمسرحيات، من أشهر أعمالها "المدمن"، "الاحتياط واجب"، "عائلة الأستاذ شلش"، "الطاووس"، "حكمت المحكمة"، "وثالثهم الشيطان"، "زمان يا حب"، "أريد حلا"، "قطة على نار"، "عدو المرأة"، "سنوات الحب"، "عاشت للحب".