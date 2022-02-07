"سلم على حبيبك محمود ".. شهيرة تنعى أحمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شهيرة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت شهيرة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة ليا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب".

وأضافت: "فضلا عن أنه مخرج كبير له بصماته التي لا تنسى في السينما المصرية وكان ذو حس فني عالي كل لقطاته تتدفق منها الأحساس والوعي بما يقدمه رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان يرزقك ربي بالعفو والمغفره وجنات النعيم سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة ولا حول ولا قوه إلا بالله".

المخرج الكبير أحمد يحيى قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، لعل أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، حكمت المحكمة" وغيرها.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "رحلة مشبوهة" الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: محمود عبدالعزيز، وفاء عامر.