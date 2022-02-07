إصابة والدة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الأثنين.

وكتبت شيرين، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله إيجابية كورونا كل اللي تعامل معايا أرجو يطمن على نفسه".

الفنانة هنا الزاهد، قد أعلنت يوم 17 مارس الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آنذاك عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

ومن ناحية أخرى تشارك هنا الزاهد في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي.

مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، العمل يُعرض على "Cbc".