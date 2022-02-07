وسط غياب نجوم الفن.. تشييع جثمان المخرج أحمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شيعت عصر اليوم الإثنين، جنازة المخرج الكبير أحمد يحيى من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

ورحل المخرج الكبير أحمد يحيى عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

المخرج الكبير أحمد يحيى قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، لعل أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، حكمت المحكمة، انتحار صاحب الشقة، ليلة بكى فيها القمر" وغيرها.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "رحلة مشبوهة" الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: محمود عبدالعزيز، ممدوح وافي، وفاء عامر