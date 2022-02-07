رفض أن يتصوّر معها… شابة تطرد والدها من زفافها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 52 ثانية

نهار الزفاف هو احد اهم الاحداث التي تمر في حياة الانسان لذلك لا بد ان ترغب بان تأخذ عددا هائلا من الصور حتى تتذكر هذا اليوم في المستقبل.

لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لفتاة قامت زوجة أبيها بإفساد هذا النهار المميز. الشابة التي لم تذكر اسمها سردت قصتها عبر موقع reddit وقالت ان ما حدث في زفافها أجبرها ان تطلب من ابيها وزوجته الرحيل من زفافها.

واضافت الشابة التي تطلّق والداها منذ فترة انها دائما كانت تحلم بزفاف كبير وجميل. ” كنت اريد ان اقوم بكل العادات التقليدية ( ان تكون امي الى جانبي اثناء التحضير وان يمسكني ابي بيدي ونحن نمشي في ممر الكنيسة. واثناء تلقيها الصور مع المدعوين طلبت من المصور ان يلتقط لها بعض الصور الى جانب ابيها وامها.

الا ان هذا الطلب سبّب مشكلة كبيرة. اذ بدأت زوجة ابيها تصرخ وتقول اشياء مثل: ” والدك اصبح زوجي الآن، لا يمكنك ان تجمعي أمك واباك في صورة واحدة، هذا فعل غير لائق بحقي”.

وتابعت الشابة: ” زوج امي لم يعترض على ذلك. لأنه ليس ذا عقل صغير وامي كانت موافقة الا ان الصدمة عندما وقف ابي في صف زوجته ورفض ان يجتمع مع امي في صورة واحدة الى جانبي. وبدأت اتوسل له ان نأخذ هذه الصورة لتبقى ذكرى لي في المستقبل، غير ان شيئا لم يدفعه الى تغيير رأيه.

وقال لها انه يحبها جدا لكن زوجته لن تكون مرتاحة بسبب هذا التصرف ولذلك لن يمكنه ان يكون في هذه الصورة. وقد شعرت الشابة بالحزن بعدما فضّل والدها زوجتها على ابنته، وطلبت منه ان يترك الزفاف ويرحل لأنها لا تريد ان يشاركها الرقصة الأولى ولا تريد ان تسمع كلمته التي حضرها لهذه المناسبة.

واشارت الى انه في اليوم التالي اتصل بها وهو يبكي الا انها لم تكن حاضرة لتسمع اعتذاره. وتابعت الشابة: “قلت له انه لديك ابنة اخرى من زوجتك ويوما ما ستكون والد العروس”. فأجابها الأب: “لا احد يمكنه ان يحلّ محلّك وانا مستعد ان اقوم بأي شيء لتعويض ما فعلت”.