ميريام فارس تغرد خارج السرب!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 5:44 مساءً

بدأت ميريام فارس مسيرتها الفنية في العام ٢٠٠٠ عندما شاركت في برنامج اكتشاف المواهب ” ستديو الفن”، ثم انطلقت في عالم الفن وبدأت بتقديم أعمال خاصة بها ومنها ” أنا والشوق” ” حقلق راحتك” ” كيفك انت” وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا في كل أنحاء العالم العربي. لكن ميريام تفردت عن بنات جيلها بإحترافها للإستعراض، ما جعلها تتميز بأسلوب غنائي جمعت فيه بين الغناء والرقص المحترف وهذا ما جعلها تقدم فوازير رمضان تحت إشراف المخرج الراحل يحيى سعادة. وطوال تلك السنوات رسخت ميريام اسمها في منطقة الخليج العربي حيث باتت من أبرز المشاركين في أحياء أهم حفلات الزفاف الكبرى في الخليج وكانت منافسة قوية لأهم المطربات الخليجيات كما كان أجرها هو الأعلى. مرت ميريام بظروف صحية قاسية جعلتها تبتعد عن الفن لفترة هذا فضلا عن زواجها وإنجابها لطفلين هما جايدن وديف داني متري. لكنها عادت أخيرا إلى نشاطها الفني بزخم كبير وبات لافتا أنها تغرد خارج سرب زميلاتها. فهي تحرص على تقديم الإستعراض المحترف أثناء وصلتها. على خشبة المسرح وهذا ما تابعه الجمهور في حفلاتها التي أحيتها قبل أيام في السعودية ودبي. هذا عدا تميزها بإنتقاء ملابسها ومظهرها الخارجي اللافت والمتفرد. ولا يغفل على أحد أن ميريام تختار دائما الأمور الجديدة والمختلفة لذا كانت أول نجمة لبنانية وعربية تقدم عبر منصة نتفلكس العالمية وثائقي يوثق معاناتها ويومياتها مع الحجر والحمل، وأثار هذا الوثائقي جدلا كبيرا وحقق مشاهدات عالية جدا. وقبل أسابيع قليلة أطلقت أغنية باللغة الامازيغية وهي تستعد في الفترة المقبلة لإطلاق أكثر من عمل وإقامة مجموعة من الحفلات والمهرجانات في العالم العربي في إطار جديد يناسب شخصيتها الفنية الفريدة والتي تغرد خارج السرب.