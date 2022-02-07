محمد عبده يتصدّر يوتيوب في أيام.. “اشتقت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية فنان العرب محمد عبده الجديدة “اشتقت” أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد من صدورها، متصدّرةً قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في المملكة العربية السعودية.

وأغنية “اشتقت” تتحدّث عن مشاعر الاشتياق، يقدّمها محمد عبده بصوته الشجي من كلمات منصور الشادي، وتوزيع عمرو عبد العزيز، ويعود من خلالها إلى التعاون مع الملحن ناصر الصالح بعد نجاح تعاونهما السابق عبر أغنية “الأماكن”.

يُذكر أن آخر أغنيات الفنان هي “فجر سلمان” الوطنية، من ألحانه، ومن كلمات بدر عبد المحسن، وسبقها ألبوم يا راحلة، الذي لاقى نجاحاً باهراً.