بيلبورد تختار أوليفيا رودريغو امرأة عام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت مجلة Billboard الشهيرة الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأميركية، أوليفيا رودريغو، لتمنحها لقب امرأة عام 2022.

وعليه سيتم تكريم نجمة البوب البالغة من العمر 18 عاماً باعتبارها امرأة عام 2022، في حفل توزيع جوائز Billboard Women in Music الذي سيقام في 2 مارس/أذار المقبل على مسرح يوتيوب في هوليوود بارك بلوس أنجلوس.

وأطلقت النجمة أوليفيا رودريغو ألبومها الأول “SOUR” عام 2021 حيث حققت نجاحاً كبيراً وحطمت أرقاماً قياسية بشكل قياسي، إضافة لكونها حصدت العديد من الجوائز والترشيحات عليه.

وألبوم رودريغو موجه للمراهقين بشكل خاص، حيثت يتناول المشاعر الأهم التي تؤثر عليهم بشكل كبير كالغيرة والانفصال وتحطم القلب.

وفي سياق متصل :” قالت هانا كارب، مديرة التحرير في Billboard، في بيان خاص: “إن مسار أوليفيا نحو النجومية هو ما صنع أسطورة موسيقى البوب، فلقد استغلت مواهبها ككاتبة قصص وأغانٍ، أوليفيا واحدة من أكثر الفنانين الجدد أصالة وإثارةً”.

يشار إلى أن كلاً من النجمات كاردي بي، وبيلي إيليش، وأريانا غراندي كن قد حصدن هذا اللقب في سنوات ماضية.

ومن بين الحاصلين على جوائز أخرى في جوائز بيلبورد للمرأة في الموسيقى غابي باريت، وفيبي بريدجرز، ودوجا كات، وكارول جي، وبوني رايت، وساويتي، وسامر ووكر.

يذكر أن المتابعين سيتمكنون من شراء تذاكر حفل بيلبورد هذا العام لأول مرة على Billboardwomeninmusic.com.

عن أوليفيا رودريغو:

ولدت أوليفيا رودريغو في 20 فبراير 2003، هي مغنية وكاتبة أغانٍ وممثلة أمريكية، عرفت بأدوارها التمثيلية مثل دور بيج أولفيرا في مسلسل قناة ديزني بيزاردفارك ونيني سالازار روبرتس في مسلسل ديزني+ هاي سكول ميوزيكال: ذا ميوزيكال.

وقعت أوليفيا عقداً مع إنترسكوب ريكوردز وجيفين في عام 2020، وأصدرت أغنيتها المنفردة الأولى، “رخصة القيادة” ، والتي تصدرت بسرعة العديد من المخططات في جميع أنحاء العالم وأعطت رودريغو نجاحاً كبيراً.. تلتها أغنيتان فرديتان ناجحتان “ديجا فو” و “غود 4 يو”، وأصدرت ألبومها الأول SOUR، في 21 مايو 2021، والذي لاقى استحسان النقاد.