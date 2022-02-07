بالصورة – كايلي جينير ترزق بطفلها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينير، صورة على حسابها في انستغرام أعلنت من خلالها عن وضعها لمولودها الثاني من نجم الراب العالمي ​ترافيس سكوت.

وتظهر الصورة يد ابنتها الأولى ستورمي وهي تضم يد الطفل حديث الولادة، وارفقت الصورة بتعليق مختصر جداً أشارت من خلاله إلى تاريخ الولادة في 2 فبراير 2022 وإلى جنس الطفل وهو “صبي” عبر إرفاقه بقلب باللون الأزرق.

وما أكد أن الطفل المولود “صبي” وليس “فتاة”، هو تعليقات شقيقتيها كلوي وكيم كرداشيان على الصورة بقلوب باللون الأزرق أيضاً.

ولاقت الصورة التي نشرتها كايلي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد الكثير من نجوم الصف الأول في العالم على التعليق عليها وكان من ضمنهم والد الطفلة ترافيس سكوت، الذي دائماً ما تثار شائعة خطوبته وكايلي في الإعلام.

كما أن خبر إنجابها تصدر أهم الصحف والمجلات.

وكانت كايلي قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنتها ستورمي الرابع ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً جمعت العائلة الصغيرة أرفقتها بتعليق كتبت فيه “ابنتنا بلغت عامها الرابع، عيد ميلاد سعيد للفتاة التي غيرت حياتي”.

وظهرت كايلي تحتضن ابنتها مع والدها بلقطة عفوية أثارت إعجاب الملايين من المتابعين الذين تمنّوا لستورمي الحياة الطويلة.