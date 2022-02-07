إطلاق المسلسل السعودي “جميل جداً” في مدينة جدة بحضور نجوم العمل وصنّاعه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل خاص أقيم في مدينة جدة – المملكة العربية السعودية، أطلقت منصة “شاهد VIP” مسلسل “جميل جداً” بحضور نجوم العمل وصنّاعه وحشد من أهل الصحافة والإعلام وكوكبة من الوجوه الفنية والإعلامية، فضلاً عن عدد من المؤثرين الاجتماعيين، إلى جانب فريق “استوديوهات MBC” المنفذ للعمل وعلى رأسه زينب أبو السمح مديرة استوديوهات MBC في السعودية.

تخلل حفل الإطلاق عرض خاص للحلقة الأولى من المسلسل، فيما سبق ذلك مرور نجوم العمل على السجادة الحمراء، وأبرزهم: كاتبة العمل ونجمته سارة طيبة، والمخرج أنس باطهف، إلى رهف إبراهيم، ريم الحبيب، أسامة القس، نورا خورشيد، اسماعيل الحسن، سامي حفني، مي حكيم، ندى المجددي، سمر ششة، مناهل الهندي، ود أسامة، لنا قمصاني.. وآخرين.

“جميل جداً” من أعمال “شاهد الأصلية”، يُعرض الآن على “شاهد VIP”.