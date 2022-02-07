ثمانية مشتركين يتأهلون لخوض منافسات ربع نهائيات برنامج “بوليفارد المواهب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تواصلت المنافسات بين المشتركين ضمن العرض المباشر الـ15 من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5.

أعرب جميع المشتركين عن خشيتهم من الامتحان الحاسم في حلقة أصعب من المعتاد، لأنها ستشهد استبعاد اثنين منهم في نهايتها، الأول من فريق مدير الأعمال حسن طالب، والثاني من فريق حمدي بدر. وبين مشترك اعتبر أنه يجب أن يكون الأفضل خشية أن يكون أحد الاسمين المستبعدين في أولى حلقات التصفيات، وآخر أكد أنه سيقدم الأفضل وسيغني وكأنها آخر مرة يقف فيها على مسرح البرنامج، بدأت المنافسات.

وأعلنت مقدمة البرنامج أجواء الجودي أن التصويت مفتوح للمشتركين حتى نهاية الحلقة عبر “MBC VOTE”، لتتوقف قبيل دقائق من إعلان النتائج، ثم دعت نور قمر لتكون أول من يغني على المسرح، حيث أطلقت أولى أغنياتها الخاصة “زي الفل”، من كلمات عبد الله الملحم، وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صبّاغ، مصوّرة على طريقة الفيديو كليب. ثم توالى ظهور المشتركين على المسرح، من الفريقين، إلى أن حان وقت إعلان النتائج.

في الدقائق الأخيرة من البرنامج، وقف المشتركون من فريق حسن على المسرح، وكشفت أجواء الجودي أن الأخوين ذهبي هما اللذان حصلا على أقل نسبة تصويت، ثم وقف المشتركون من فريق حمدي لتعلن الجودي أن نور قمر هي التي حصلت على أقل نسبة تصويت. وبذلك يتأهل 8 مشتركين فقط لمنافسات ربع نهائيات البرنامج في الأسبوع المقبل، والذي سيشهد أيضاً استبعاد اثنين آخرين منهم.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر في سهرة كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” على منصة شاهد المفتوحة.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.

تُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.