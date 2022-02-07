“كرام”.. تجارب سياحية مُفعمة بالمغامرة والمتعة والفائدة من قلب السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برعاية الهيئة السعودية للسياحة، يعود برنامج “كرام” بموسمٍ ثانٍ على MBC1 رافعاً شعار “تجارب سياحية بروح سعودية” في مغامرات استكشافية تفاعلية مليئة بالتشويق والسفر والمتعة والترفيه وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي وصل عدد متابعيه على MBC إلى أكثر من 9 مليون مشاهدة عالمياً وإلى 10 مليون على مواقع السوشيل ميديا بالإضافة إلى 10 ألاف مشترك قدموا أفكارهم وتجاربهم على منصة “كرام” خلال 9 أسابيع فقط.

في هذا السياق يتابع اليوتيوبر ومقدم البرامج أنس اسكندر تقديم الموسم الثاني من “كرام” فيما ينضمّ إليه كل من جومانه عبدالله مذيعة راديو MBC FM، وEith البلوغر المتخصصة في السفر والمواقع السياحية، ليلعبوا معاً دور الحكّام في تقييم التجارب المتنوعة للمشاركين.

وفيما تحمل كل حلقة المشاهدين إلى منطقة سعودية مختلفة، يسعى ثلاثة مشتركين جدد في كل أسبوع إلى تقديم تجربة سياحية مختلفة وفريدة تسلّط الضوء على مواقع غير معروفة من كل منطقة، بحيث تمزج تجاربهم بين الترفيه من جهة والبعد الحضاري والشبابي من جهةٍ أخرى. كل ذلك في قالبٍ اسستكشافي يقدم إضاءة على الجانبين الثقافي والمعاصر لكل منطقة. ومع نهاية كل حلقة اسبوعية يتم اختيار فائز واحد ليحصل على مبلغ 100 ألف ريال سعودي. وفي ختام البرنامج، يتنافس أفضل ثلاثة فائزين خلال الحلقات الأسبوعية على جائزة البرنامج الكبرى وقدرها 500 ألف ريال سعودي.

جديرٌ بالذكر أن الموسم الثاني من “كرام” يسلط الضوء على مواقع سياحية جديدة ضمن محافظات المملكة ومدنها، حيث تدور وقائع كل حلقة في الرياض، عسير، أبها، الطائف، جدة، ينبع، العلا، والاحساء. أما الحلقة الأخيرة فيتم خلالها اختيار الفائز بالجائزة الكبرى.