شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تساند النساء الأفغانيات فى نضالهم من أجل حريتهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها بالاهتمام بالنساء المتضررات في جميع أنحاء العالم، تواصل النجمة العالمية أنجلينا جولي، مساندتها للنساء الأفغانيات في معاناتهم ونضالهم من أجل المساواة والكرامة والحرية، على خلفية سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة ومضايقاتهم للسيدات.

ونشرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، صورًا من بعض الرسومات التي تهدف لمحاربة المضايقات التي تعيشها النساء في أفغانستان، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت "تكريما للنساء الأفغانيات ونضالهن من أجل المساواة والكرامة والحرية، أشارك ببعض أعمال فنانات أفغانيات رائعات أحب عملهن".

وسبق ونددت النجمة العالمية، بسيطرة حركة أفغانستان على الحكم ومضايقتها للسيدات، حيث نشرت رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إحدى الفتيات المتضررة من مضايقات حركة طالبان، وكتبت: "أرسلت لي شابة في أفغانستان رسالة، وأنا أحمي هويتها، لكنها لم تكن قادرة على العودة إلى المدرسة منذ استيلاء طالبان على السلطة.