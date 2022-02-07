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شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تساند النساء الأفغانيات فى نضالهم من أجل حريتهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كعادتها بالاهتمام بالنساء المتضررات في جميع أنحاء العالم، تواصل النجمة العالمية أنجلينا جولي، مساندتها للنساء الأفغانيات في معاناتهم ونضالهم من أجل المساواة والكرامة والحرية، على خلفية سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة ومضايقاتهم للسيدات.
ونشرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، صورًا من بعض الرسومات التي تهدف لمحاربة المضايقات التي تعيشها النساء في أفغانستان، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت "تكريما للنساء الأفغانيات ونضالهن من أجل المساواة والكرامة والحرية، أشارك ببعض أعمال فنانات أفغانيات رائعات أحب عملهن".
وسبق ونددت النجمة العالمية، بسيطرة حركة أفغانستان على الحكم ومضايقتها للسيدات، حيث نشرت رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إحدى الفتيات المتضررة من مضايقات حركة طالبان، وكتبت: "أرسلت لي شابة في أفغانستان رسالة، وأنا أحمي هويتها، لكنها لم تكن قادرة على العودة إلى المدرسة منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وجاءت رسالتها كالتالي: "قد لا أكون قادرة على الخروج مرة أخرى أو حتى التحدث لأنني فتاة، أشعر أنه ليس للمرأة الحق في التحدث أو طرح وجهة نظرها، تنتزع منهم حقوق المرأة ولا يجوز لها فعل أي شيء في البلاد، قبل بضعة أسابيع عندما اعتقلت طالبان امرأتين من النساء اللاتي رفعن أصواتهن للمطالبة بحقوق المرأة والحرية، فكرت أن هذه هي النهاية وقد لا أتمكن أبدًا من الخروج مرة أخرى أو حتى أن أكون قادرًا على ذلك لأتحدث كأنني فتاة ".
وأضافت جولي على الرسالة تعليقها كالتالي: "يرجى تتبع ما يحدث في أفغانستان، حيث يتم أخذ الشابات من منازلهن ليلاً تحت تهديد السلاح وإخفائهن، ويتم فرض قيود جديدة على حرية النساء والفتيات يومًا بعد يوم، الرجاء المساعدة في ضمان عدم نسيانهم".