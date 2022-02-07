شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والدة هنا الزاهد بفيروس كورونا بعد 3 أسابيع من شفاء ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شيرين المنزلاوى، والدة الفنانة هنا الزاهد، إصابتها بفيروس كورونا حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الحمد والشكر لله إيجابية كورونا كل اللى تعامل معايا أرجو يطمن علي نفسه".



اصابة والدة هنا الزاهد بفيروس كورونا

ويأتي إصابة شيرين المنزلاوى بفيروس كورونا بعد 3 أسابيع من شفاء ابنتها هنا الزاهد من فيروس كورنا، حيث أصيبت هي وزوجها النجم أحمد فهمى بالفيروس مطلع شهر يناير الماضى، وشفى فهمى بعد زوجته هنا بأسبوع كامل.

وظهرت شيرين المنزلاوى مع ابنتها هنا الزاهد في حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وقالت خلال الحلقة، إن بناتها الثلاثة هم حياتها، وإنها لم تكن تتخيل أن بناتها سيأتي يوم ويتزوجن، مشيرة إلى أنها رغم ذلك كانت تحلم بيوم زفافهن وقالت: "كان نفسي يرتبطوا ويحسوا وقلبهم يشتغل".

وأضافت شيرين المنزلاوى: "هنا طلبت مني أني لما أوصل مبقاش زي بكيزة الدرملي، ولما بيحصل مشاكل بينها وبين أحمد بقف في صف أحمد كتير، لأن أحمد طيب وغلبان، وبقولها أهدى شوية، ولما كنت تعبانة كانت هنا بتيجي تشتكيلي وأنا في البنج بعد ما عملت العملية، وهي نسيت وجت اشتكتلي".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على حديث والدتها قائلة: "كانت تتصل عليا وتقولي تعالي يا هنا بسرعة، وأول ما أوصل ألاقي صاحبة ماما قاعدة وجنبها ابنها، وبعدها ماما تحاول تقنعني عشان أوافق على العريس وتقولي ده في البحرية يا هنا".