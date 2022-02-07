شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: المخرج أحمد يحيى قدم روائع لن ينساها تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاح في السينما والتليفزيون، وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن المخرج الكبير أحمد يحيى، يعد واحدًا من أهم أعمدة الإخراج السينمائي في مصر والعالم العربي، فقد نجح في تقديم مجموعة من الروائع المتفردة التي لن ينساها تاريخ السينما، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانا ومكانة رفيعة في تاريخنا الفني، وسعدنا كثيرًا بتعاونه مع قنواتنا عام 1996من خلال عدة أعمال منها تقديم وإخراج برنامجه الشهير "ماستر سين" الذي استضاف خلاله خلاله أشهر نجوم السينما للحديث عن أهم المشاهد في أعمالهم السينمائية.

المخرج الراحل بدأ حياته الفنية منذ الصغر ممثلا، حيث شارك مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في فيلمي "حكاية حب" عام 1959 و"البنات والصيف" عام 1960، وبعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968، عمل "يحيى" مساعد مخرج مع كبار نجوم الإخراج في ذلك الوقت منهم، حلمي حليم، أشرف فهمي، وحسين كمال.

وحصد أحمد يحيى نجاحا كبيرا مع عرض أول أفلامه "العذاب امرأة" الذي قام ببطولته محمود ياسين ونيللي عام 1977، ثم توالت أعماله الناجحة مع كبار النجوم منها "رحلة النسيان"، "وداعا للعذاب"، "حب لا يرى الشمس"، "لا تبكي يا حبيب العمر"، "ليلة بكى فيها القمر"، "غدا سانتقم"، "حتى لا يطير الدخان"، "كراكون في الشارع"، "الصبر في الملاحات"، "يا عزيزي كلنا لصوص".

كما قدم "يحيى" مجموعة من المسلسلات الدرامية كان أشهرها "البنات"، "السيف الوردي"، "ولم تنسى انها امرأة" و" امرأة في شق الثعبان".