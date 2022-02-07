شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى للسينما تنعى المخرج أحمد يحيى:من أهم مخرجى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، المخرج الكبير أحمد يحيى والذي توفي صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 78 عامًا، وقالت عزيز إننا فقدنا اليوم واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية، والذي أثري الحياة السينمائية بالكثير من الأفلام المهمة المتميزة والتي ستظل محفورة في ذهن المشاهدين مهما مرت عليها السنوات.

وتقدمت زينب عزيز بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

أحمد يحيى مخرج مصري مثل في صغره وهو طفل بعض الأدوار في بعض الأفلام السينمائية في فترة الستينات مع باقة من مشاهير النجوم في ذلك الوقت مثل هند رستم وتحية كاريوكا وإسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ.

وقد قدم خلال مشواره الفني العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها: "العذاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل إمام وسهير رمزى، و"كراكون فى الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبدالعزيز وليلى علوى، و"الصبر فى الملاحات" وغيرها من الأفلام.